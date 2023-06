Arbeiten im Greußener Kindergarten dauern länger

Greußen. Bei Sanierungsarbeiten in einem Gruppenraum ist ein weiterer Schaden entdeckt worden.

Die Sanierungsarbeiten in der Kindertagesstätte Sonnenkäfer in Greußen werden länger dauern, als geplant, erklärte Bürgermeister Torsten Abicht (parteilos) auf Nachfrage. Bei den Arbeiten in einem Gruppenraum war ein Schaden an der Decke entdeckt worden. Ein Teil der Fertigbetonelemente, die beim Bau der Einrichtung verwendet worden sind, sind nicht mehr intakt. Zur Behebung des Schadens gebe es eine technische Lösung, so Abicht. Wie teuer die Arbeiten werden und wie lange sie dauern, dazu konnte er am Montag noch nichts sagen. Eine Bauberatung stehe noch aus.

Entdeckt worden war der Schaden, nachdem an der Decke die Tapete entfernt worden war. Notwendig war das, um Rissen zu reparieren und den Gruppenraum anschließend neu malern zu können.

Die Risse haben sich nach Angaben des Bürgermeisters aufgrund der Trockenheit in den Jahren 2020 und 2021 gebildet. Durch den ausgetrockneten Boden habe sich das Gebäude gesetzt, erläuterte Abicht. Die Statik sei nicht beeinträchtig, Das sei bereits überprüft worden, nachdem die Risse aufgetreten waren. Der Gruppenraum war für die Sanierungsarbeiten leer geräumt worden. Die Kinder haben einen anderen Raum für die Zeit der Arbeiten bezogen.