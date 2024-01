Arbeitslosenquote im Kyffhäuserkreis weiter hoch

Kyffhäuserkreis Schwache Konjunktur und die Auswirkungen von Flucht und Migration machen Arbeitsmarkt zu schaffen

Die Arbeitslosenquote im Kyffhäuserkreis ist im Dezember noch einmal gestiegen und zwar auf 8,8 Prozent im Kyffhäuserkreis. 3165 Menschen waren im Landkreis ohne Arbeit. Im Dezember habe es den saisontypischen Anstieg der Arbeitslosigkeit, erklärte Karsten Froböse, Chef der Arbeitsagentur Nord. Dieser sei etwas geringer als 2022.

„Im gesamten letzten Jahr ist die Arbeitslosigkeit aber durch Flucht/Migration und die schleppende Konjunktur gestiegen“, resümiert Froböse. 12.683 Männer und Frauen waren zum Jahresende im Agenturbezirk Nordthüringen arbeitslos gemeldet, 4,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Arbeitslosen sei damit nur noch etwas geringer als im Dezember 2017 gewesen.

Ein Drittel aller arbeitslos Gemeldeten wurden durch die Agentur für Arbeit, zwei Drittel durch die Jobcenter betreut.

Steigende Arbeitslosigkeit 2023

„Das Jahr 2023 war geprägt durch eine schwache Konjunktur und die Auswirkungen der Flucht/Migration am Arbeitsmarkt. Wir hatten im Jahresdurchschnitt 12 Prozent mehr Arbeitslose als im Jahr 2022“, erklärt der Agenturleiter. Die Arbeitslosigkeit stieg in allen Landkreisen. Der Kyffhäuserkreis war am stärksten betroffen. Hier nahm die Arbeitslosigkeit im vergangenen Jahr um 15,5 Prozent zu und lag im Jahresdurchschnitt bei 8,7 Prozent (3122 Erwerbslose). Für Nordthüringen stieg die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt von 6,1 Prozent im Jahr 2022 auf 6,9 Prozent im Jahr 2023.

Der größte Einfluss auf die Arbeitslosigkeit sei infolge der humanitären Entscheidungen zur Aufnahme Geflüchteter und Migranten entstanden. Die Arbeitsaufnahme benötigt hier größeren Aufwand und Zeit.

In sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen befanden sich zum Stichtag 30. Juni 2023 in Nordthüringen 119.844 Männer und Frauen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal blieb das Beschäftigungsniveau konstant. Neben der Konjunktur wirke sich die Demografie negativ auf die Beschäftigungssituation in Nordthüringen aus. „Bereits jetzt ist der Fachkräftebedarf in vielen Branchen deutlich spürbar“, so Froböse. In den kommenden Jahren werde ein größerer Teil der Beschäftigten altersbedingt in den Ruhestand verlassen. „Auf zehn über 55-Jährige, die in Rente gehen, kommen aktuell nur drei unter 25-Jährige, die an ihre Stelle treten werden. Ausländische Beschäftigte können uns zum beiderseitigen Vorteil helfen“, so der Agenturchef. „Und es findet bereits sichtbar statt.“

Der Anteil ausländischer Beschäftigter erhöhte sich für Nordthüringen im letzten Jahr. Zum 30. Juni 2023 gingen 8.836 Ausländer einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach, 1.431 Männer und Frauen mehr als im Juni 2022. Das entspricht einem Anstieg um fast 20 Prozent. Auch die Beschäftigung von ukrainischen Staatsbürgern nahm deutlich zu. Mitte 2023 waren 481 Personen in Nordthüringen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 221 Männer und Frauen oder 85 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Kyffhäuserkreis machten Ausländer 4,2 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten aus. Im Eichsfeld sind es 9,7 Prozent.

Der Arbeitsagentur wurden im vergangenen Jahr 745 weniger Stellen gemeldet als 2022. Das entspricht einem Rückgang um fast 14 Prozent. Der Fachkräftebedarf blieb aber hoch. Im Jahresdurchschnitt wurden 2.766 Stellen betreut, 2,7 Prozent weniger als im Jahr 2022.