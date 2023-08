Arbeitslosenzahl Im Kyffhäuserkreis im Vergleich zum Vormonat konstant

Kyffhäuserkreis. Zum Vorjahreszeitraum ist in Nordthüringen allerdings ein deutlicher Anstieg bei den Jobsuchenden zu verzeichnen.

Während in den Landkreisen Nordhausen, Eichsfeld und Unstrut-Hainich-Kreis die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat anstieg, sei sie im Kyffhäuserkreis praktisch konstant geblieben, informierte Karsten Froböse, Chef der Agentur für Arbeit Thüringen Nord. Im Vergleich zu den Zahlen im Juli vergangenen Jahres, sei aber in allen vier Landkreisen eine deutliche Erhöhung der Arbeitslosigkeit festzustellen.

So seien im Kyffhäuserkreis Ende Juli 3038 Arbeitslose gemeldet gewesen. Das sind 32 weniger als im Vormonat. Rund 140 Männer und Frauen nahmen im Juli eine neue Beschäftigung auf. Dennoch stieg die Zahl der Jobsuchenden um 9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Arbeitslosenquote liegt im Kyffhäuserkreis aktuell bei 8,4 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen in Nordthüringen sei von Juni auf Juli 2023 um 2,3 Prozent auf insgesamt 12.404 gemeldete Arbeitslose gestiegen.

Erhöht habe sich auch die Zahl der arbeitslos gemeldeten jungen Menschen bis 25 Jahren. Im gesamten Agenturbezirk Thüringen Nord seien das Ende Juli 1291 gewesen – 14,7 Prozent mehr, als im Vormonat. Grund dafür sei, dass junge Geflüchtete häufig noch nicht über ausreichend Sprachkenntnisse und anerkannte Qualifikation verfügten, um erfolgreich in den Arbeitsmarkt einzumünden. Prinzipiell sei der Arbeitsmarkt in Nordthüringen derzeit mehreren Belastungen ausgesetzt. „Die Konjunktur ist verhalten. Die Unternehmen melden weniger Arbeitsstellen. Die Zahl der Arbeitslosen steigt zum Vorjahr. Der Hauptgrund ist: Die aus der Ukraine geflüchteten Menschen werden seit einem Jahr durch die Jobcentern betreut und dort als Arbeitslose gezählt“, so Karsten Froböse.