Arbeitslosigkeit im Kyffhäuserkreis steigt 2020 leicht an

Karsten Froböse, Chef der Arbeitsagentur in Nordhausen, blickt auf ein Jahr 2020 mit wachsender Arbeitslosigkeit in Nordthüringen zurück.

Kyffhäuserkreis. Auch die verlängerte Kurzarbeit wegen der Corona-Pandemie hat nicht verhindert, dass die Zahl der Arbeitslosen im Kyffhäuserkreis im Durchschnitt des Jahres 2020 um 2,9 Prozent angestiegen ist. Das geht aus dem jetzt vorgelegten Jahresrückblick der Agentur für Arbeit Nordthüringen hervor. 3078 Einwohner des Landkreises im erwerbsfähigen Alter waren im Jahresmittel ohne Job, 88 mehr als 2019.

Es hätte durch die Corona-Pandemie und schwächelnde Wirtschaft aber noch schlimmer kommen können, schätzt Karsten Froböse, Chef der Nordhäuser Arbeitsagentur ein. „Die Kurzarbeit hat den großen Druck genommen und höhere Arbeitslosigkeit verhindert“, so Froböse. Allein im Mai seien in Nordthüringen fast 16.000 Arbeitsplätze durch Kurzarbeit gesichert werden. Im Februar, vor Corona, lag die Zahl bei knapp 300 Kurzarbeitern. Einen derartigen Anstieg der Kurzarbeit habe es in so kurzer Zeit und in dieser Höhe bislang noch nicht gegeben, so der Agenturchef. Selbst nach der Finanzkrise im Jahr 2009 sei nicht einmal ein Viertel des Jahresdurchschnitts von rund 11.000 Kurzarbeitern im Jahr 2020 erreicht worden. Betroffen waren neben dem verarbeitenden Gewerbe jetzt auch verstärkt der Dienstleistungsbereich, Handel, Gastronomie, Tourismus und Kultur.

Die Arbeitslosenquote lag im Mittel über alle zwölf Monate des zurückliegenden Jahres im Kyffhäuserkreis bei 8,2 Prozent. Im Vorjahr betrug sie 7,9 Prozent. Gering ist dieser Anstieg um 0,3 Prozent allerdings im Vergleich zu den beiden Nachbarkreisen, die ebenfalls von der Arbeitsagentur Nordthüringen mit betreut werden. Im Eichsfeld stieg die Quote im Jahresmittel um 0,6 Punkte auf 4,5 Prozent, um Landkreis Nordhausen sogar um 0,8 Punkte auf 7,8 Prozent.

Auch wenn im zurückliegenden Jahr weniger Ausbildungsverträge als 2019 abgeschlossen worden seien, sieht Froböse bei einer Zahl von rund 1100 neu besetzten Lehrstellen 2020 keinen Corona-Knick. Das liege auch an der ungebrochenen Nachfrage nach Fachkräftenachwuchs vor allem im Pflegebereich und im Handwerk. Das Jahr 2021 wird nach Ansicht Froböses dagegen zu einer großen Herausforderung auf dem Ausbildungsmarkt. Noch für die Zeit nach der Pandemie befürchtet er eine anhaltende wirtschaftliche Krise.

Schon 2020 sei die Zahl der jungen Menschen ohne Job besonders stark angestiegen, wie die Arbeitsagentur mitteilt. Im Jahresdurchschnitt waren in Nordthüringen 751 jugendliche Arbeitslose durchschnittlich 2020 registriert, gegenüber dem Vorjahr fast 30 Prozent mehr. Die Arbeitslosen-quote lag bei 7,5 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie glatt 6,0 Prozent.

Auch für den Dezember 2020 registriert die Arbeitsagentur einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, der über die saisonbedingte Zunahme hinausgeht. „Wir hatten in Nordthüringen fast 700 Arbeitslose mehr als im Dezember 2019.“ Die Arbeitslosenquote für diesen Monat lag im letzten Monat bei 6,4 Prozent. Im Jahr zuvor betrug sie bei 5,9 Prozent.