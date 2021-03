Holzengel Bei einem Arbeitsunfall in Holzengel im Kyffhäuserkreis wurde am Montag ein 56-Jähriger schwer verletzt

Arbeitsunfall in Holzengel - Mitarbeiter kommt mit Hubschrauber in Spezialklinik

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Montagmorgen in Holzengel im Kyffhäuserkreis, in einem Unternehmen der Geflügelfleischherstellung. Wie die Polizei informierte, sei ein 56-jähriger Mitarbeiter mit seiner Hand in eine Arbeitsmaschine geraten und habe sich schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Spezialklinik. Das Amt für Arbeitsschutz ermittelt zur Unfallursache.