Foto: Henning Most (Archiv)

Anna Ivanishko und Ronald Uhlig wurden bei der Konzertpremiere im Bürgersaal der Cruciskirche in Sondershausen vom Publikum gefeiert.

Arien mit Herz in der Unterkirche

Bad Frankenhausen. Sängerin Anna Ivanischko und Pianist Ronald Uhlig mit eigenem Programm in Bad Frankenhausen.

Die ukrainische Sängerin Anna Ivanishko bringt am Donnerstag, dem 8. Juni, begleitet von dem Pianisten Ronald Uhlig, Lieder und Arien aus Oper und Operette in der Unterkirche Bad Frankenhausen zu Gehör. Das Konzert beginn um 19.30 Uhr

Auf ihr erstes abendfüllendes Programm „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ hatte sich Anna lvanishko gemeinsam mit dem Pianisten Ronald Uhlig über drei Monate vorbereitet. Nach der umjubelten Premiere, im bis auf den letzten Platz besetzten Saal der Cruciskirche Sondershausen, will das Duo nun mit Arien aus bekannten Opern und Operetten das Publikum in Bad Frankenhausen verzaubern.

Weitere Informationen gibt Kantorin Laura Schildmann unter Telefon: 034 67 / 19 90 272, per Handy unter 01764 / 82 64 18 oder per E-Mail an: schildmann@suptur-bad-frankenhausen.de