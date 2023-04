Artener Ex-Kobb zeigt seine künstlerische Ader

So kennt man Peter Mädel im Dienst. Inzwischen hat Arterns ehemaliger Kontaktbereichsbeamter die Uniform an den Nagel gehängt und kann sich wieder verstärkt seinem Hobby widmen, der Hinterglasmalerei. (Archivbild)

Artern. Ausstellung in der GutsMuths-Halle in Schnepfenthal zeigt Werke des Arterners Peter Mädel und Mutter Marlene. Die sind nicht nur auf dem Papier gemalt.

Was hat eine Ausstellungseröffnung in Schnepfenthal (Gotha) mit dem Kyffhäuserkreis zu tun? Ganz einfach! Einer der Künstler heißt Peter Mädel und ist Arterner. Hier ist der 62-Jährige bis zu seiner Pensionierung 2022 den meisten als Kontaktbereichsbeamter der Polizeiinspektion Kyffhäuser bekannt.

Weniger bekannt ist seine künstlerische Ader, für die der gelernte Porzellanmaler nach Beendigung des aktiven Polizeidienstes jetzt wieder mehr Zeit hat. „Ich male schon mein ganzes Leben“, erzählt Peter Mädel, der sich an den unterschiedlichsten Techniken versuchte und vor gut zwanzig Jahren die Hinterglasmalerei für sich entdeckte.

Sein Hang zur Kunst liegt in der Familie: Mutter Marlene (83) hat sich der Malerei verschrieben und Onkel Harald Kutzleb (85) war ein Schüler des berühmten Thüringer Malers Otto Knöpfer. Wenn am Samstag um 11 Uhr der GutsMuths-Halle die Ausstellung eröffnet wird, ist Marlene Mädel mit dabei. Denn im Mittelpunkt der Exposition stehen Mutter und Sohn als Familientradition in Malerei auf Papier und hinter Glas, die zweite gemeinsame Ausstellung der Beiden.

Marlene Mädel, eine gelernte Floristin, hatte schon mehrere Ausstellungen in der GutsMuths-Halle, darunter eine mit dem Malzirkel von Harald Kutzleb und Monika Wilde. Bei ihrer letzten Schau mit Sigrid Heyn schenkte sie dem Museum zwei Bilder, die nun zusammen mit 27 Werken gezeigt werden.

Während Marlene Mädel Blumenaquarelle liebt, malt Peter Mädel am liebsten Landschaften. Für die gemeinsamen Präsentation hat er zehn Motive ausgewählt. „Die Farben müssen knallig sein, je bunter, desto schöner“, schwärmt der Arterner vom Farbenfeuerwerk seiner Werke. Grau und Schwarz wird es irgendwann von ganz allein.

Die Bilder von Mutter und Sohn sind bis zum 21. Mai in der GutsMuths-Gedächtnishalle zu sehen.