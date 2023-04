Artern: 50 Ostereier mit Quizfragen warten auf Rätselfreunde

Sebastian Weidauer und Claudia Hegwer vom Arterner Schalmeienorchester hingen die Pappbasteleien am Ostersonntag im Stadtgebiet auf – so auch an der Eingangstür zum historischen Rathaus.

Artern. Bis 18 Uhr am Ostermontag können Fragen zur Stadt gelöst und die Antworten bis Dienstagmittag ans Schalmeienorchester geschickt werden.

Osterspaziergang mal anders: Das Schalmeienorchester Artern (SOA) hat sich zum vierten Mal in Folge große Mühe gegeben, Papp-Ostereier zu gestalten, sich Fragen rund um die Salinestadt auszudenken, sie zusätzlich ins Englische und Russische zu übersetzten und die 50 Eier in der Stadt verteilt. „Eigentlich wollten wir das nur ein Jahr machen, aber die Leute warten wohl drauf“, begründete Sebastian Weidauer vom SOA, warum er am Morgen des Ostersonntages nicht mit seiner Familie beim Osterfrühstück sitzt, sondern zusammen mit Vereinsmitglied Claudia Hegwer Pappeier im Stadtgebiet verteilt.

Intention ist ein zusätzlicher Anreiz, um gerade an den Ostertagen durch Artern zu flanieren, erzählt der Schalmeien-Spieler. Die Arbeit im Vorfeld ist groß: Manch Pappei ginge verloren und müsste ersetzt werden. Dazu kommen neue Fragen. Jahr für Jahr. Dubletten solls nicht geben.

„Welches Zwiebelinchen ist das Gesicht des Arterner Zwiebelmarktes?“ – so lautet etwa die Frage hinter dem Osterei, das Hegwer und Weidauer am historischen Rathaus Arterns aufhängen. Die Lösungen zu den Fragen inklusive Selfie vor dem Osterei müssen bis zum 11. April um12 Uhr per Mail oder via Facebook-Messenger an das Schalmeienorchester gesandt werden.