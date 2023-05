Artern: Ausländeramt mit Außenstelle

Die Außenstelle des Landratsamtes in Artern.

Artern. Die Behörde bietet an zwei Tagen Sprechstunde in Artern an.

Die Mitarbeiter des Amts für Ausländer-, Flüchtlingswesen und Integration werden ab 5. Juni ein Zweigstelle in der Dienststelle des Landratsamtes in Artern, Straße der Jugend 8, einrichten. Das kündigt die Kreisverwaltung an.

Jeweils Dienstag 9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 18 Uhr und am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung sind Sprechzeiten im Amt. Zu erreichen ist die Behörde telefonisch unter 036 32 / 74 15 52.