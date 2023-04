Artern: CDU-ler fordern Wertschätzung ein

Artern. Die Arterner CDU und die Junge Union Kyffhäuserkreis machen mobil: Seit über zwei Jahren fand keine Ehrenamtsgala statt. Das soll sich ändern.

Ehrenamtliche bereichern das Leben in der Salinestadt und ihren Ortsteilen. Gewürdigt wurde das Engagement der Ehrenamtlichen in würdigem Rahmen während einer Ehrenamtsgala.

Die unverzichtbaren Helfer sollten ins Scheinwerferlicht gerückt werden, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Arterner CDU-Ortsverbandes zusammen mit der Jungen Union Kyffhäuserkreis. In ihrem Papier fordern sie die Wiederaufnahme der Ehrenamtsgala, die in den letzten zwei Jahren nicht stattfand und erinnerten an das Erbe von Christine Zimmer (CDU), die als Vorgängerin von Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) die Ehrenamtsgala in ihrer jetzigen Form aus der Taufe hob.

Blümel: Ehrung soll im Sommer stattfinden

Der Vorsitzende der CDU Artern, Johannes Rammelt: „Ehrenamtliche leisten eine bedeutende Arbeit, indem sie sich uneigennützig engagieren und durch ihr Handeln inspirieren.“ Der Vorsitzende der Jungen Union Kyffhäuserkreis, Michael Koch, bemängelt: „Gesellschaft braucht Ehrenamt. Ohne engagierte Mitbürger, die sich einbringen und den Willen haben, Dinge zu gestalten, funktioniert unser Zusammenleben nicht. Gerade für junge Leute ist es eine gute Chance, sich eine Stimme zu verschaffen und auch Gehör zu finden. Die vielen Stunden und die harte Arbeit, sollten gewürdigt werden.“

Wie Blümel im Stadtrat betonte, sollen die Ehrenamtlichen weiterhin für ihr Ehrenamt gewürdigt werden. Allerdings habe es zuletzt lediglich eine einstellige Zahl der Einreichungen gegeben. Im Sommer, wenn Artern zum Jahresempfang ruft, sollen die Helfer geehrt werden, sagte er zuletzt.