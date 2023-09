Artern: Ein Business-Team für den guten Geschmack

Artern. Feine Häppchen – kein Problem für die Schülerfirma der Arterner Gemeinschaftsschule. Ihr letzter großer Auftritt liegt noch nicht lange zurück.

Stunden voller Arbeit wurde in den jüngsten Auftrag des „Borlach Business Teams“, der Schülerfirma der Arterner Gemeinschaftsschule, gesteckt: Zur Eröffnung der Kyffhäuser-Arena übernahmen die mehr als ein Dutzend Mitstreiter das Catering; kalkulierten wie die Rechenmeister und ließen für die feinen Schnittchen ihrer Kreativität freien Lauf. In der neuen Mensa der Kyffhäuser-Arena boten Lara, Maria, Jacqueline Fiedler, Finja, Nele, Alina und Lara (von links) Canapés an.

Die Schülerfirma wertet schulinterne Veranstaltungen auf. Beispielsweise mit der Vermarktung selbstgebastelter Weihnachtsdeko. Der Schulgarten liefert den Schülern mit Unternehmergeist obendrein Ressourcen für eigene Backmischungen etc. In Zukunft wollen die Schüler Betriebe aus Artern und Umland ansprechen, um dort ihre Dienste – etwa fürs Catering – anbieten zu können. Ihr Können haben sie jüngst erfolgreich unter Beweis gestellt. sal