Artern: Erst Fachausschuss, dann Stadtrat

Der Gemeindesaal in Voigtstedt. Hier finden seit 2019 auch Sitzungen des Arterner Stadtrates statt.

Artern. Die Sitzungen finden jeweils ab 19 Uhr im Voigtstedter Gemeindesaal statt. Es geht unter anderem um das Stadtentwicklungskonzept der Landgemeinde.

Der Bau-, Sanierung- und Umweltausschuss Artern kommt am Dienstag, 4. Juli, um 19 Uhr im Voigtstedter Gemeindesaal zusammen. Die Tagesordnung ist kurz; es geht unter anderem um einen Eilbeschluss. Knapp eine Woche danach, am 10. Juli, treffen sich am selben Ort und zur selben Uhrzeit die Abgeordneten des Arterner Stadtrates. Zur Sprache kommen etwa das Integrierte Stadtentwicklungskonzept sowie die Übernahme der Borlach-Turnhalle vom Kreis.