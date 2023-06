Artern: Gesundheit bekommt höhere Priorität

Artern. Im Rahmen einer Gesundheitspartnerschaft mit der AOK Plus sollen Maßnahmen umgesetzt werden.

Die Bewohner der Salinestadt sollen durch gezielte Maßnahmen gesünder und fitter werden. Dazu soll ein Kooperationsvertrag zum Thema „Gesundheitspartnerschaft“ mit der AOK Plus abgeschlossen werden. Die Fachausschüsse sprachen sich bisher für die Partnerschaft aus; der Stadtrat kann den endgültigen „Segen“ am 10. Juli in seiner Sitzung erteilen.

Ziel der Zusammenarbeit seien themenspezifische Aktionen, an deren Umsetzung sich die Krankenkasse laut Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) finanziell beteiligen würde. Priorität besitze die Verbesserung der Lebensverhältnisse und der Gesundheit der Einwohner. Ein Fokus der Gesundheitsvorsorge liege dabei auf Maßnahmen, die Menschen mit sozialer Benachteiligung erreichen.

Auf Nachfrage von Hauptausschussmitglied Christine Zimmer (CDU) räumte Blümel ein, dass es – Stand jetzt – noch keine konkreten Projekte gebe. Jene zu erarbeiten, dafür würde eine Koordinierungsgruppe aus der Taufe gehoben, erklärte der Stadtchef in der Sitzung.

Die Gesundheitspartnerschaft soll bis 2024 andauern und folgt auf eine vorhergehende Gesundheitspartnerschaft.