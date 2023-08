Artern: Parkplatz eine Woche gesperrt

Für Veranstaltungen wird der Parkplatz om Bereich der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße in Artern gesperrt.

Die Eröffnung der neuen Mehrzweckhalle in Artern wird eine Woche lang gefeiert. Aufgrund verschiedener Veranstaltungen im Bereich von Grundschule und Mehrzweckhalle Artern wird in der Zeit vom 25. August bis 1. September der Parkplatz im Bereich Hoffmann-von-Fallersleben-Straße gesperrt. Das kündigte die Straßenverkehrsbehörde an. Zudem sollte im Bereich der Fallersleben-Straße aufgrund des erhöhten Aufkommens mit besonderer Vorsicht gefahren werden.