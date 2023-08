Artern: Ramelow besucht neue Arena

Artern. In den kommenden Tagen werden viele und auch besondere Besucher in der neuen Kyffhäuser-Arena in Artern erwartet.

Nach der Eröffnung der Kyffhäuser-Arena am Freitag, 25. August, und dem Start in eine Festwoche hat sich weiterer Besuch angesagt. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wird am 31. August in Artern erwartet. Zuvor werden am Samstag die Handballerinnen des THC Bad Langensalza zu einem Spiel auflaufen. Am Donnerstag werden zudem drei Olympiasieger und ein Fußballer zum Sporttalk in die Halle kommen.