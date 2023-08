Nach gut zweijähriger Bauzeit auf dem Arterner "Königstuhl" wurde mit der nagelneuen Kyffhäuser-Arena die modernste Sportstätte im ganzen Kyffhäuserkreis eröffnet. Insgesamt rund 11,5 Millionen Euro wurden in den Bau investiert. Das barrierefreie Gebäude bietet bei Veranstaltungen Platz für bis zu 600 Personen. Im unmittelbaren Umfeld der Halle stehen 130 Parkflächen zur Verfügung.

Artern: Regulärer Schulsport startet in neuer Kyffhäuser-Arena

Artern. Drei Klassen können in der neuen Dreifelderhalle gleichzeitig Sport machen. Aber wollen sie das Angebot auch nutzen? Das sagen die Schulleiter.

Die neue Dreifelderhalle auf dem Königstuhl steht dem eigentlichen Schulsport in dieser Woche durch verschiedenste Veranstaltungen noch nicht zur Verfügung. Aber die Schüler werden die 1500 Quadratmeter große Sportfläche in diesen Tagen schon erobern, freute sich Lutz Getschmann, stellvertretender Schulleiter der Borlach-Gemeinschaftsschule in Artern, über die rund 11,5 Millionen Euro teure Einrichtung.

Schüler, Eltern, aber auch die drei Arterner Schulleitungen freuen sich über die Dreifelderhalle. „Wir können den Kindern nun einen zeitgemäßen Sportunterricht bieten, die Turnhalle aber auch für schulische Höhepunkte, für Wettbewerbe, kulturelle Veranstaltungen nutzen“, sagte Katrin Heckert, Leiterin der Grundschule. Der erste Schulsport findet am 4. September statt.

Förderzentrum nutzt weiter bisherige Turnhalle

Während der gut zweijährigen Bauzeit der Kyffhäuser-Arena mussten beim Sportunterricht Abstriche gemacht werden. Denn die Eleven der Grund- und Borlachschule nutzten als Übergangslösung die noch bestehende Halle in der Straße der Jugend. Der Weg dorthin dauerte deutlich länger. Da der Landkreis für die Turnhalle in der Straße der Jugend keine Verwendung hat, werden nun Gespräche mit der Stadt Artern geführt. Die Salinestadt könnte die Halle vom Kreis übernehmen (TA berichtete).

Neben der Kyffhäuser-Arena gehört dem Kyffhäuserkreis noch eine weitere Sporthalle: die unweit des Förderzentrums in der Kirchstraße. Der normale Schulsport der Förderschüler finde nach wie vor in der bisherigen Turnhalle statt, sagte Schulleiterin Heike Schubert; schon aus Gründen der Entfernung. „Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir den einen oder anderen sportlichen Höhepunkt hier stattfinden lassen“, so Schubert weiter. Das Förderzentrum Artern besuchen nach ihren Angaben derzeit 154 Schüler.