Artern: Sportlertalk mit drei Olympiasiegern

Nils Schumann, Olympiasieger in Sydney, wird zum Sportlertalk in Artern erwartet.

Artern. Legenden des Sports aus dem Kyffhäuserkreis werden zur Talkrunde in der Kyffhäuser-Arena in Artern erwartet.

Drei Olympiasieger und einen Torschützen des Jahres werden zum Sportlertalk am Donnerstag, 31. August, in der neuen Mehrzweckhalle in Artern erwartet. Anlässlich der Eröffnung der Kyffhäuser-Arena hat der Kyffhäuserkreis diese illustre Runde organisiert. Angekündigt haben sich für die Gesprächsrunde der „Legenden des Sports im Kyffhäuserkreis“ Annekatrin Thiele, (Olympiasiegerin 2016 im Rudern), Jörg Hoffmann (Olympiasieger 1988 im Rennrodeln), Nils Schumann (Olympiasieger 2000 im 800-Meter-Lauf) sowie Carsten Kammlott (Torschütze des Jahres 2015). Die Veranstaltung wird moderiert von Hardy Krause.

Auch wenn mancher Erfolg inzwischen in Vergessenheit geraten ist, Sportlerinnen und Sportler mit Wurzeln im heutigen Kyffhäuserkreis können bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften auf eine große Medaillenausbeute schauen. Hinzu kommen zahlreiche Titel bei nationalen Meisterschaften. Darunter finden sich klangvolle Namen.

Los geht es am Donnerstag, dem 31. August, 18 Uhr, in der Kyffhäuser-Arena in Artern, Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 1. Der Eintritt ist kostenlos.

Um Voranmeldung wird gebeten unter: a.raeuber@kyffhaeuser.de oder telefonisch: 03632/74 12 96.