Artern: Strauß-Ensemble in der Veitskirche

Artern. Das Johann-Strauß-Ensemble spielt im September in Artern.

Ein Konzert gibt das Johann-Strauß-Ensemble Leipzig am Samstag, 23. September, um 18 Uhr in der Arterner Veitskirche. Solistin des Abends ist die Sopranistin Christine Bath aus Leipzig, welche mit ihrem Stimmvolumen und ihrer charmanten Art Konzerte sowohl in München am Gärtnerplatztheater, an der Oper Leipzig als auch in Frankreich und Spanien füllte. Begleitet wird sie musikalisch durch Mitglieder des Johann-Strauß-Ensembles Leipzig unter Leitung von Anke Rehfeld an der Violine. Der Melodienbogen ist weit gespannt, beginnend bei Antonio Vivaldi, aber natürlich werden vor allem Werke von Johann Strauß, Franz Lehar und deren Zeitgenossen zu hören sein. Karten im Vorverkauf für 15 Euro können bestellt werden unter Telefon: 03466/32 08 67 oder 01516/8 42 59 54.