Artern: Volkshochschule bietet Kurse zum Stressabbau

Kyffhäuserkreis. Übungen zur Fitness für Körper und Geist bieten zwei neue Kurse der Volkshochschule des Kyffhäuserkreises.

Zwei neue Kurse zum Thema Gesundheit bietet die Kreisvolkshochschule nächste Woche an. Am Montag, 27. Februar, 18.30 Uhr startet in Artern im Fitnessraum der Volkshochschule der Kurs Autogenes Training. In den Übungseinheiten lernen die Teilnehmer etwas über diese Entspannungsmethode. Beim Autogenen Training werden Ruhe und Entspannung angestrebt sowie ein verbessertes Konzentrationsvermögen. Es fördert allgemein die Stressverträglichkeit und ist hilfreich bei chronischen Schmerzen.

Einen Tag später, am Dienstag, 28. Februar, stehen Fitness für Körper und Geist im Vordergrund. Um 18 Uhr beginnt der Kurs in Artern, bei dem es um eine ganzheitliche Förderung physischer und psychischer Gesundheit geht. Neben den klassischen Stressbewältigungsformen wir Autogenes Training und progressive Muskelentspannung arbeiten die Kursteilnehmer an ihrer Atmung und trainieren das Gedächtnis. Dabei kommen aber auch Fitness- und Präventionsthemen nicht zu kurz. Beide Kurse finden in den Räumen der Volkshochschule in der Außenstelle des Landratsamtes, Straße der Jugend 8, in Artern statt. Die 20 Unterrichtsstunden kosten 60 Euro.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel.: 03632/74 12 62 oder vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de.