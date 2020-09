Artern: Vorschläge für Bürgerbudget

Das Rathaus in Artern.

Die Einwohner der Stadt Artern können sich auch in diesem Jahr mittels dem Bürgerbudget in Höhe von 5000 Euro wieder aktiv an der Gestaltung der Stadt beteiligen. Sie sind aufgerufen bis zum 31. Oktober ihre formlosen schriftlichen Vorschläge zur Verwendung des Budgets im Rathaus bei Ortschaftsbürgermeister Wolfgang Koenen (Linke) einzureichen.

Die Vorschläge sollten Maßnahmen beinhalten, welche dem gemeinnützigen Interesse dienen und zum Gemeinwohl der Stadt Artern beitragen, jedoch möglichst keine hohen Folgekosten nach sich ziehen. Der Ortschaftsrat wird sich mit den Vorschlägen auseinandersetzen, über deren Umsetzung abstimmen und den weiteren Verlauf ebenfalls entsprechend öffentlich bekannt geben.