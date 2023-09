Arterner Abgeordnete treffen sich zweimal

Artern. Die Vertreter geben unter anderem eine Empfehlung ab, ob die Stadt die Turnhalle vom Kreis übernimmt.

Zu zwei Sitzungen treffen sich die Vertreter des Arterner Stadtrates und sachkundige Bürger kommende Woche. Am 5. September um 19 Uhr findet der Bauausschuss der Stadt im Voigtstedter Gemeindesaal in der Alten Schenkstraße 1 statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Vergabe des Auftrages für die Laubaufnahme im Ortsteil Artern 2023.

Zwei Tage später treffen sich am 7. September um 19 Uhr im technischen Rathaus in der Brauereistraße 3 in Artern die Mitglieder des Finanzausschusses. Auf der Agenda steht unter anderem eine Empfehlung, ob die Turnhalle in der Straße der Jugend (ehemalige Borlach-Turnhalle) vom Kreis an die Stadt übertragen werden soll. Durch die neue Kyffhäuser-Arena ist die alte Halle für den Landkreis obsolet.