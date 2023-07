Arterner Christdemokraten besuchen Pharmaplant

Artern. Im Rahmen des Formats „CDU vor Ort“ besuchten Arterner Vertreter ein Forschungsunternehmen und ging in den Meinungsaustausch.

Im Juni besuchte die CDU Artern die Firma Pharmaplant. Mitglieder der Partei, darunter Johannes Rammelt (Ortsvorsitzender) und weiteren Mitglieder der CDU Artern sowie dem Bundestagsabgeordneten Manfred Grund erlangten einen Einblick in die Welt der pflanzlichen Arzneimittelforschung und deren Entwicklung. Der Tag war durch Präsentationen, einen spannenden Rundgang und eine produktive Diskussionsrunde mit dem Geschäftsführer Urs Fischer sowie mit mehreren wissenschaftlichen Mitarbeitern geprägt.

Das Kerngeschäft von Pharmaplant liegt in der Inkulturnahme von Arznei- und Gewürzpflanzen. Das Unternehmen entwickelt im Auftrag seiner Kunden Pflanzen weiter.

Thematisiert wurden etwa die Rechtssicherheit in der Landwirtschaft, insbesondere in Bezug auf die Umsetzung des Green Deals, das Genome Editing, die Düngemittelverordnung und Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) sowie langwierige Genehmigungsprozesse. Ein weiteres Thema war der Anstieg der Energiepreise, die Auswirkung auf Trocknungskosten und folglich einen gefährdeten Anbau in Thüringen und der Landgemeinde Artern.

Die CDU Artern erhielt eine gute Gelegenheit, bei dem Besuch der Firma, den Austausch zwischen Politik und Wirtschaft zu fördern.