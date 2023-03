Arterner Grundschule lädt zum Schnuppern ein

Blick auf die Staatliche Grundschule "Am Königstuhl" in Artern.

Der 24. März steht in Artern im Zeichen des Schulschnuppertages: An der Grundschule Am Königstuhl sind alle interessierten Eltern samt ihrer Kinder zu einem Tag der offenen Tür auf das Schulgelände eingeladen. In der Zeit zwischen 13 und 16 Uhr kann sich jeder Interessierte über die Angebote sowie den Lern- und Schulalltag informieren. Das Schulgelände befindet sich neben der neuen Multifunktionshalle, in der künftig auch der Schulsport stattfindet.