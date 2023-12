Arterner Kinderarztpraxis öffnet noch nicht zum 1. Januar

Artern Nachdem die letzte Kinderärztin im Februar 2015 aufgehört hat, ist die Freude über die neue Ärztin groß. Der Start könnte sich aber verzögern, denn es fehlt an einer wichtigen Formalie.

Mit mindestens 12,5 Stunden pro Woche kann sich die neue Kinderärztin ab 2024 in der Salinestadt Artern um die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres kümmern. Die Praxis wird jedoch nicht zum 1. Januar 2024 eröffnen, wie Luisa Ihle, Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT), mitteilte. Es fehlt nämlich noch an der Meldung der Praxiseröffnung an die KVT, nannte Ihle die noch ausstehende, aber vorgeschriebene Formalie.

Mindestens an zwei Tagen Sprechstunde

Im Juni erhielt die Kinderärztin ihre Zulassung für einen halben Vertragsarztsitz zum 1. Januar. In Artern macht derweil die Aussage die Runde, dass die Kinderärztin ab 1. Februar ihre Arbeit an den Patienten aufnimmt. Dies bestätigte die KVT auf Nachfrage unserer Zeitung nicht. Dass es grundsätzlich etwa organisatorische Verzögerungen geben kann und Praxen einen Monat später an den Start gehen, sei jedoch möglich.

Erhält ein Arzt einen vollen Versorgungsauftrag, kann er sich in 25 Wochenstunden um Patienten kümmern. Bei einem hälftigen Auftrag - wie im Fall der Arterner Kinderärztin - müssen mindestens 12,5 Sprechstunden pro Woche geleistet werden. Die Stunden müssen auf wenigstens zwei Tage verteilt werden. Das hört sich zunächst nach wenig an, aber zusätzliche Arbeitsstunden kommen durch das Schreiben von Berichten, Labortätigkeiten, Pflegeheimbesuchen und Bereitschaftsdiensten inklusive anderer notwendiger Arbeiten obendrauf.

Sechs Kinderärzte für den gesamten Kyffhäuserkreis

Der Planungsbereich Artern weist laut KVT mit der Neuansiedlung einen Versorgungsgrad von 123,9 Prozent aus. Das heißt in absoluten Zahlen: zwei Ärzte teilen sich anderthalb Arztsitze. Im Planungsbereich Sondershausen praktizieren vier Kinderärzte. Laut Bedarfsplan sind für diesen Planungsbereich 3,5 Arztsitze vorgesehen – das entspricht einem Versorgungsgrad von 129,1 Prozent. Immerhin: Weder in diesem noch im nächsten Jahr soll es laut KVT Praxisschließungen geben. Die kinderärztliche Versorgung bleibt damit vorerst auf dem Level, wie es mit der Neuansiedlung der Arterner Kinderärztin erreicht wird. Die Versorgungszahlen in Artern und Sondershausen bedeuten aber auch eine statistische Überversorgung. Diese tritt bei einem Versorgungsgrad ab 110 Prozent ein. Selbst, wenn weitere Kinderärzte in der Region praktizieren wollten - einen Sitz als Vertragsarzt, über den der Zulassungsausschuss entscheidet, bekämen sie derzeit nicht.