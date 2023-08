Arterner radeln für gemeinnützige Zwecke

Zwei Sportvereine profitieren davon, dass 99 Leute in Artern sechs Stunden lang in die Pedale getreten haben.

Artern. Bei einem Städtewettbewerb konnte Geld für zwei Sportprojekte gewonnen werden. Über 200 Kilometer kamen zusammen.

Sechs Stunden lang wurden am Wochenende in der Salinestadt im Rahmen des 20. Stadtwettbewerbes von enviaM und Mitgas Kilometer für gemeinnützige Projekte erradelt. Insgesamt 99 Kinder und Erwachsene brachten es in sechs Stunden zusammen auf insgesamt 212,78 Kilometer. Pro Kilometer kommen mindestens vier Euro zusammen. Obendrauf gibts weitere 400 Euro.

Mit dem HV 90 und dem AC Germania stehen die zwei gemeinnützigen Vereine, denen die Finanzspritze zugute kommen soll, schon fest. Der Athletenclub Germania möchte davon ein Trainingscamp für Kinder organisieren; die Handballer ein Trainingslager für ihren Nachwuchs.

Artern belegt bisher den elften Platz. Die endgültige Platzierung wird allerdings erst am 3. Oktober feststehen.