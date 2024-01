Kyffhäuserkreis. Entspannung bei Hochwasserlage im östlichen Kyffhäuserkreis. Pegel sinken über das Wochenende weiter.

Ein mobiler Deich soll Mönchpfiffel-Nikolausrieth mehr Schutz vor dem Helme-Hochwasser bieten. Die Anlage aus knallroten Plastiksperren habe die Sondershäuser Feuer- und Wasserwehr jetzt im Überschwemmungsgebiet im östlichen Kyffhäuserkreis aufgestellt, wie Martin Pollack, der stellvertretende Sprecher der Kreisverwaltung, mitteilt. Obwohl die Pegelstände an der Helme derzeit weiter fallen, habe es auch am Wochenende weitere Sicherungsmaßnahmen an den Deichen und anderen Hochwasserschutzanlagen gegeben. So sei am durch 35 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Kalbsrieth, Ritteburg, Artern und Schönfeld der Helme-Umfluter bei Kalbsrieth und Ritteburg mit Sandsäcken verstärkt worden.