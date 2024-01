Bad Frankenhausen. Während erstmals am Beckenrand vom Solewasser-Vitalpark in Bad Frankenhausen eine Party für Jung und Alt stieg, trauten sich mehr als 50 Mutige ins drei Grad kalte Wasser

Während sich mehr als 50 Mutige im Alter zwischen 6 und 79 Jahren in das nur drei Grad kalte Nass im Solewasser-Vitalpark in Bad Frankenhausen trauten, stieg am Beckenrand am Samstag eine Party. Erstmals fand das traditionelle Eisbaden in der Kurstadt als winterliches Fest im Freibad für die ganze Familie statt. „Wir wollen aus der Tradition ein Erlebnis für Jung und Alt machen“, erklärt Katja Rudolph, Chefin der Kur- und Tourismusgesellschaft Bad Frankenhausen. Diese organisierte das neue Event gemeinsam mit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Für die Kinder wurden Spiele auf der Freifläche am Hauptgebäude angeboten. Während das Eisbaden bisher auf einen Durchgang im kalten Wasser beschränkt blieb, gab es jetzt zwei Durchgänge während des bis zum Dunkelwerden anhaltenden Festes im Bad.