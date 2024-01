Greußen. Leitplanung soll für gesamte Region Greußen erfolgen

Ein nachhaltiges Konzept für die Wärmeversorgung will die Landgemeinde Stadt Greußen gemeinsam mit den umliegenden Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Greußen entwickeln. Das beschloss der Stadtrat in seiner zurückliegenden Sitzung. Ein solches Konzept sei notwendig, um bei Vorhaben in diesem Bereich bis zu 90 Prozent Förderung zu erhalten, erklärte Bürgermeister Torsten Abicht (parteilos). Aus den VG-Orten gibt es bereits zustimmende Beschlüsse.