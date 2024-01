Bottendorf. Mit bunter Show starteten die Karnevalisten vom Bottendorfer Carneval Club als Erste im Kreis in den närrischen Veranstaltungsreigen

Mit einer bunten Show sind die Karnevalisten vom Bottendorfer Carneval Club BCC als erster Verein im Kreis am Samstag in den närrischen Veranstaltungsreigen gestartet. Unter dem Motto „In Buddendorf hammer zwar Krokodil, Fuchzeuch und Biewer, awwer unser Karneval ist und liewer“ begeisterten die Närrinnen und Narren in ihrer 45. Session in der Kupferhütte wieder mit einer dreistündigen Show aus Tanz, Musik, Gesang und Bütt.