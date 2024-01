Kyffhäuserkreis. Zu den Tausenden Bauern, die bundesweit gegen die Sparpolitik der Bundesregierung protestierten, gehörten auch Betriebe im Kyffhäuserkreis

Fünf Stunden lang blockierten 13 Traktoren den Anschlusspunkt für Sondershausen an die Bundesstraße beim Ortsteil Bebra. Kilometerweit stauten sich Lkw und Pkw in allen Richtungen um den wichtigen Verkehrsknoten für die Kreisstadt. Nur Krankentransporter, Rettungsfahrzeuge, Busse oder eilige Kuriere mit Medikamenten ließen die Bauer passieren. Mit dieser Aktion protestierten 16 Landwirte aus den Agrarbetrieben in Bebra, Großberndten, Immenrode und Großlohra in ihrer Heimatregion gegen die Streichung von Subventionen auf Diesel und Steuererleichterungen für ihre Branche durch die Bundesregierung.