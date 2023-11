Seit Monaten macht unter anderem die Arterner Engel-Apotheke auf Probleme im Gesundheitssystem aufmerksam. Bei letzten Protest vor dem Thüringer Landtag am 1. November waren Vertreter der Apotheke in Erfurt unterwegs.

Arzneiengpässe dauern an – Apothekenprotest in der Region steht bevor

Kyffhäuserkreis. Am 29. November findet eine weitere Aktion mit zentraler Kundgebung in Dresden statt. Im Kreis könnte es zu Einschränkungen kommen.

Medikamentenmangel gibt es nach wie vor. Die Situation hat sich kaum verbessert. Genau 102 Arzneimittel kann Kristina Fliege, Inhaberin der Arterner Engel-Apotheke, aktuell nicht beschaffen. Die Lage ist angespannt; nach wie vor. In Sachen Bürokratie, Unterfinanzierung und bei Fachkräften sieht die Situation nicht viel besser aus.

Das Gesundheitssystem krankt aus Sicht der Apotheken. Das Heilmittel könnte die Politik liefern. Danach sieht es momentan nicht aus. Darum steht der November im Zeichen des Protestes. Für den 29. November ist ein weiterer für die Apothekerschaft aus Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen geplant.

Anregung für die Politikim Fall von Notdiensten

Die zentrale Kundgebung für die ostdeutschen Bundesländer soll ab 14 Uhr auf dem Dresdner Theaterplatz stattfinden. Die Menschen müssen sich daher auf Einschränkungen in der Arzneimittelversorgung einstellen, sagte Fliege. In den nächsten Wochen läuft bei ihr etwa zusammen, wie die Apotheken am Protesttag für die Kunden da sein werden. In der Engel-Apotheke sowie in denen Bad Frankenhausens, der Wieheschen und der Roßlebener Apotheke „Zur Goldenen Aue“ sei bis 12 Uhr geöffnet. Danach folge ein Notdienst über die Klappe.

Im November rief die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände zu Protesten auf. Fliege und einige ihrer Kollegen machten auf die Probleme der Branche zuletzt am 1. November bei einer zentralen Kundgebung vor dem Thüringer Landtag in Erfurt aufmerksam. Klappendienst in Apotheken – eine Sache, die aus Flieges Sicht eine Anpassung benötige. Bislang dürfen im Notfall nur Apotheker oder Pharma-Ingenieure Medikamente ausgeben. Die müssen im ländlichen Raum erst einmal nahezu rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Fliege regte in diesem Zusammenhang die Möglichkeit für Zusatzqualifikationen für Pharmazeutisch-technische Assistenten an. Diese dürfen bislang keinen Notdienst machen.

Fliege betonte, wie notwendig ein Bürokratieabbau sei. „Es ist kompliziert hoch 3“, sagte sie und schob ein arbeitszeitfressendes Beispiel hinterher. „Ich bekomme Retaxationen nach einem Jahr zu Medikamenten, die damals nicht lieferbar waren“, erzählte sie. Kristina Fliege schreibt Widersprüche in Fällen, in denen die Kassen die Zahlung für die Arznei verweigert. Sie muss penibel begründen, warum die zwischen Krankenkassen und Arzneiherstellern geschlossenen Rabattverträge für Medikamente nicht erfüllt, warum andere Präparate ausgereicht worden sind. Das kostet Zeit. Eine halbe bis Dreiviertelstunde pro Begründung, die sie schreiben muss. Und das, obwohl sie zum Zeitpunkt, als der Patient mit dem Rezept in ihrer Apotheke stand, schon einen Verweis auf Nicht-Verfügbarkeiten bestimmter Medikamente gemacht hat.

„Entweder brauchen wir Regeln oder eine relative Freigabe für solche Entscheidungen bei nicht verfügbaren Arzneien oder Krankenkassen, die uns helfen, die Lieferengpässe abzuschaffen. Ich denke schon, dass die Medikamente in manchen Teilen der Welt lieferbar sind, aber wir uns in Deutschland durch die Preispolitik hinten anstellen müssen“. Im Jahr 2004 wurden Rabattverträge eingeführt, damit die Hersteller die Preisschraube nicht grenzenlos nach oben treiben.