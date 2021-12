Auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Im Kyffhäuserkreis gibt es auch die Möglichkeit, sein Wunschexemplar selbst zu fällen.

Auf der Weihnachtsbaumplantage von Enrico Kalb in Steinthaleben herrscht am Sonntag rege Betriebsamkeit. Während die einen den selbst gefällten Wunschweihnachtbaum, gut verpackt im Netz, aufgeschultert haben und sich schon wieder Richtung Auto begeben, sind andere erst auf dem Weg zur Plantage. Mitgenommen wird dorthin so ziemlich alles, womit man einen Baum fällen kann. Vom Fuchsschwanz, über die Bügelsäge bis hin zur Motorsäge ist alles dabei.

Auf der Plantage selbst sind vor allem viele Familien unterwegs, um sich auf der Anpflanzung den geeigneten Weihnachtbaum auszusuchen. Um 9 Uhr war die offizielle Eröffnung. Die ersten seien bereits eine halbe Stunde früher da gewesen, erzählt Enrico Kalb. Seit 15 Jahren lädt er immer am 2. Advent zum „Weihnachtsbaumschlagen“ ein. „Das hat sich bewährt“, betont er. Mit dem Zuspruch ist er zufrieden. Trotz Maskenpflicht auf dem Gelände und er Tatsache, dass es wie bereits im vergangenen Jahr nichts vom Rost und keinen Glühwein gab. „Die Leute kommen und haben trotzdem Spaß“, sagt Enrico Kalb. Dies gelte vor allem für die Kinder, wenn in Familie der Weihnachtsbaum abgesägt wird.

Die meisten, etwa 90 Prozent, würden sich für eine Nordmanntanne entscheiden. Zudem stünden noch Blaufichten zur Auswahl. Wer nicht das nötige Werkzeug dabei hatte, konnte sich auch von Enrico Kalbs Helfern einen Baum fällen lassen oder einen erst in der vergangenen Woche frisch geernteten Weihnachtsbaum von der Plantage in Roßla mitnehmen.

Auf einer Fläche der Plantage hat Enrico Kalb im vergangenen Jahr 1000 Nordmanntannen gepflanzt. „Da wächst schon wieder die nächste Generation heran“, sagt er. Gefällt werden können diese allerdings erst in etwa zehn Jahren.

Seit mehr als 20 Jahren bietet der Forstbetrieb Schauerte aus dem Sauerland auf dem Edeka-Parkplatz in der Frankenhäuserstraße in Sondershausen Weihnachtsbäume zum Kauf an. „Am Montag startet hier um 9.30 Uhr der Verkauf, informierte Mitarbeiter Wolfgang Seiser. Er war bereits am Samstag angereist, um die Verkaufsfläche vorzubereiten.

In Bezug auf die Auswahl bei den Weihnachtsbäumen habe man auch in diesem Jahr wieder „alles im Programm“. Dazu zählen Fichten, Blau-, Nobilis- und Korktannen sowie Nordmanntannen. Wobei letztere erfahrungsgemäß am besten gingen, verrät Wolfgang Seiser. Ob am Montag gleich alle Sorten vorrätig sind, weiß er noch nicht. Im Verlauf der Woche aber auf jeden Fall. Die Bäume seien schön gewachsen und stammen aus biologischem Anbau. Preislich müsse man in diesem Jahr für einen laufenden Meter der Nordmanntanne einen Euro mehr bezahlen, als im vergangenen Jahr.

Für den Verkaufsstart am Montag gibt es noch einiges vorzubereiten. So müssen zum Beispiel noch Schilder an das umzäunte Gelände angebracht werden, die auf die geltenden Corona-Bestimmungen hinweisen, wie zum Beispiel die Einhaltung des Abstands. Auch Desinfektionsmittelspender sollen noch montiert werden. Ob es eine Maskenpflicht geben werde, könne er noch nicht sagen. „Wer eine Maske aufsetzt ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite“, empfiehlt Wolfgang Seiser.