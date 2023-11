Auf eiligem Weg zum Arzt im Kyffhäuserkreis Unfälle gebaut und geflohen

Kyffhäuserkreis. Gerichtsbericht: Starke Medikamente beeinflussen das Fahrvermögen des Angeklagten. Welche Strafe auf ihn wartet:

Weil ihm die Sanktionen im Strafbefehl überhöht erschienen, legte ein Angeklagter aus dem Kyffhäuserkreis Einspruch ein. Der Fall des 57-Jährigen wurde nun im Saal des Sondershäuser Amtsgerichtes verhandelt. Das Gericht hatte dem Mann im Strafbefehl eine Führerscheinsperre von 13 Monaten und eine Geldstrafe in Höhe von 55 Tagessätzen zu 30 Euro auferlegt. Immerhin verkürzte sich am Ende des Prozesses die Sperrzeit um drei Monate, die Höhe der Geldstrafe blieb unverändert.

Dem Mann wurde zur Last gelegt, im April zwei parkende Autos beschädigt und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt zu haben. Der Vorfall habe sich in Wiehe ereignet. Der 57-Jährige habe die Fahrspur beim Vorbeifahren an den abgestellten Autos nicht halten können. Nachdem er das erste Fahrzeug gerammt habe, soll er kurz gestoppt, dann aber weitergefahren und mit dem nächsten Auto kollidiert sein. Ein Anwohner hatte ihn beobachtet und bei der Polizei gemeldet. Denn statt sich um den Schaden zu kümmern, sei er weggefahren.

Die Polizei habe den Fahrer später aufgegriffen. Eine Blutprobe zeigte: Er hatte verschiedene Medikamente eingenommen, die Beeinträchtigungen hervorrufen können. So zählten Schwindel, Sehen von Doppelbildern, Sichtbildeinengung und Erschöpfungszustände zu möglichen Nebenwirkungen. Der 57-Jährige gab an, seit längerer Zeit an Krebs erkrankt zu sein. Die Prognose für seine Gesundheit stünde ungünstig, schon die Mutter war an Krebs verstorben und der Bruder nur einige Tage vor dem Verhandlungstag auch.

Angeklagter schildert Begleitumstände und hofft auf Milde

Der Angeklagte hatte die Hoffnung, dass die Begleitumstände zu einem milderen Urteil führen könnten. Er schilderte, dass er am Tag des Unfalls eine Nachricht von einem Uniklinikum erhalten hätte. Der Tumor an der Hand sollte demnach noch am Folgetag operativ entfernt werden. Um aber die notwendige Überweisung von der Hausärztin zu holen, deren Praxis mittags schließe, habe er sich so beeilen müssen und sei trotz der Medikamente gefahren. Dabei sei ihm auch noch eine Flasche in den Fußraum des Autos gefallen, die er habe aufheben wollen. Damit konnte er allerdings nicht erklären, warum er den Unfall nicht gemeldet hatte. Immerhin 8000 Euro Schaden waren entstanden.

Das Gericht hatte zumindest in der Sperrzeit eine Milderung des Urteils vorgenommen. In drei Monaten ist die Sperrfrist abgelaufen.