Auf Suche nach dem Weihnachtswichtel im Sondershäuser Possenwald

Durch den verschneiten Possenwald führt die Wichtelwanderung am 9. Dezember.

Sondershausen. Wichtel und andere Bewohner des Waldes können am Wochenende Familien mit Kindern zur Weihnachtswanderung der Natura-2000-Station im Sondershäuser Possenwald besuchen.

Eine Wichtelwanderung im Advent veranstaltet am Samstag, 9. Dezember, 15 Uhr die Natura 2000 Station Possen mit der Initiative Thinka Sondershausen. Die Wanderung richtet sich an Familien. Gemeinsam wird das Reich der Wichtel erkundet. Bei verschiedenen Aktionen lernen die Kinder das geheime Leben der Wichtel und weiterer Bewohner des Waldes kennen. Am Ende können die Kinder noch einen versteckten Wichtelschatz voller Leckereien finden.

Anmeldung für die Wanderung ist erforderlich unter Telefon: 03632/6 67 86 65 oder per Mail an: info@natura-erleben.de. Start der Tour ist 15 Uhr am Parkplatz gegenüber des Forstamts Sondershausen, Possenallee 54.