Auf zum Weihnachtswochenende in Udersleben

Udersleben. Ein ganzes Weihnachtswochenende mit Veranstaltungen gestalten die Udersleber und ihre Vereine in der Adventszeit.

Zum Adventskonzert und Weihnachtsmarkt wird in Udersleben am 2. Adventswochenende eingeladen. Am Freitag, 8. Dezember, 19 Uhr, findet in der Kirche St. Galli das traditionelle Adventskonzert mit dem Posaunenchor Oldisleben unter der Leitung von Kantorin Laura Schildmann statt. Seit vielen Jahren ist auch der Chor „Kyffhäuserspatzen“ vom Heimatverein Udersleben dabei.

Am Samstag, 9. Dezember, laden dann ab 14 Uhr die Vereine des Ortes zum Weihnachtsmarkt in den Hof des Bürgerhauses ein. Um 15 Uhr werden die „Kyffhäuserspatzen“ die Gäste begrüßen. Um 16.30 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet. Für gemütliche Stimmung, eine Bastelstraße, kleine Verkaufsstände, Speis und Trank sorgen die Vereine des Ortes.