Im Regionalmuseum in Bad Frankenhausen treffen am Freitag Katja Christmann (vorn) und Antje Kuchenbecker Vorbereitungen für die am 10. Mai beginnende die Wanderausstellung im Vorfeld des Gedenkjahres 500 Jahre Bauernkrieg. Sie durchforsten das Magazin, stellen Texte zusammen, rahmen Plakate und Kunstwerke – im Bild die bekannte Zeichnung Thomas Müntzers aus der Feder des Frankenhäuser Künstlers Kurt Engelmann.