Das Landesjugendzupforchester Thüringen konzertiert am 19. November im Sondershäuser Marstall

Auftakt für drei Konzerte der Reihe „Noten mit Dip“ in Sondershausen

Im November und Dezember lädt die Landesmusikakademie zu drei Konzerten der Reihe „Noten mit Dip“ ein. Den Anfang macht am Sonntag, dem 19. November um 11 Uhr das Landesjugendzupforchester Thüringen, das von Dirigentin Martina Lübbecke mit viel Engagement geleitet wird. Viele der 30 Orchestermitglieder sind Preisträger des Wettbewerbes „Jugend Musiziert“. In 2023 ist die Mandoline das Instrument des Jahres und wird im Programm des Konzertes einen besonderen Stellenwert einnehmen, informierte Stefanie Hübner von der Landesmusikakademie. Karten in der Stadtinfo Sondershausen Tel.: (03632) 622 822