In der Radfahrkirche St. Ursula in Wiehe fällt am 1. April wieder der offizielle Startschuss für die neue Fahrradsaison – hier im April 2022 im Beisein von Landrätin Antje Hochwind-Schneider, dem Kreisbeigeordneten Raimund Scheja, Roßleben-Wiehes Bürgermeister Steffen Sauerbier und Wiehes Ortschaftsbürgermeisterin Dagmar Dittmer.