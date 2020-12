Aus „Babemi“ in Sondershausen wird „Türkische Riviera“

Inhaberin Naila Huseynova steht nur noch am heutigen Tag am Pizza-Ofen.

„Wenn es am schönsten ist, ist es Zeit zu gehen“, sagt Katrin Kutsch etwas nachdenklich. Sie bereitet sich mit Naila Huseynova, der Inhaberin des „Babemi“, auf die Öffnung des Geschäftes und die erste Kundschaft des Tages vor. Das Team wird am heutigen Mittwoch zum letzten Mal Pizza, Döner und andere Gerichte für die Abholung zubereiten. Ab dem 1. Januar läuft der Döner-Imbiss unter einem anderen Betreiber.

Vor 20 Jahren hatte der ehemalige Lebensgefährte von Katrin Kutsch das „Babemi“ in Räumlichkeiten in der Sondershäuser Hauptstraße eröffnet. Später folgte der Umzug an den heutigen Standort in der Johann-Karl-Wezel-Straße. Katrin Kutsch führte das Döner-Kebab-Restaurant von 2011 bis 2019. Im vergangenen Jahr gab sie das Geschäft an ihre langjährige Mitarbeiterin Naila Huseynova ab – gesundheitliche Probleme ihrer Tochter waren der Anlass dafür.

Als Grund für die Geschäftsaufgabe geben beide an, nach so vielen Jahren nicht mehr in der Gastronomie arbeiten zu wollen. Aber auch Personalmangel und die Corona-Krise hätten ihren Anteil an der Entscheidung. Gern erinnern sie sich an die vergangenen Jahre, in denen die Plätze im „Babemi“ und dem Außenbereich oft genug sehr gut gefüllt waren. Um die Attraktivität zu erhöhen, wurde in jüngster Vergangenheit auch investiert, die Räumlichkeiten modernisiert.

„Wir verabschieden uns mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Katrin Kutsch. Einerseits seien viele Stammkunden traurig ob dieses Entschlusses. Zum anderen freuen sich Naila Huseynova und Katrin Kutsch auf neue Aufgaben. „Wir fallen wieder auf die Füße“, sind sie überzeugt. So hätten beide schon Arbeit in Aussicht.

„Aber es geht weiter hier“, verkündet die ehemalige Inhaberin noch eine gute Nachricht. Denn ab 1. Januar wird Fevzi Ergün mit seinem Team das Restaurant, dann namens „Türkische Riviera“, weiterführen beziehungsweise neu eröffnen.