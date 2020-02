Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausbilder mit sozialer Note

Mit besonders viel sozialer Kompetenz sollen sieben neue Azubi-Coaches Nachwuchs für die Handwerksbetriebe in der Region anlocken. Dafür haben die Ausbilder oder Firmenchefs selbst noch einmal monatelang die Schulbank gedrückt und in Praxiskursen geprobt, wie sie mit Auszubildenden umgehen sollten, damit die nicht nur viel lernen, sondern sich in den Unternehmen auch wohl fühlen. Zum Lohn dafür erhielten sie am Dienstag in Sondershausen als erste Azubi-Coaches für das Handwerk ihre Zertifikate.

Zum ersten Mal hat der Bildungsträger Handwerk und Bildung (Habi) in Sondershausen einen solchen Kurs angeboten. Der war für die Teilnehmer noch kostenfrei, weil sich das Konzept für die mehrmonatige Fortbildung bei der Kreishandwerkerschaft für den Kyffhäuserkreis, den Unstrut-Hainich-Kreis und auch die Region Sömmerda noch in der Modellphase befand. Mit ein paar kleinen Änderungen, die sich nach den Erfahrungen im ersten Durchlauf als notwendig erwiesen hätte, soll der Lehrgang künftig Teil des regelmäßigen Fortbildungsangebot bei Habi in Sondershausen. Das verriet Kursleiterin Julia Riese am Rande der Fachtagung, mit der die Ausbildung der ersten Azubi-Coaches im Sondershausen ihren Abschluss fand. „Wir starten im Frühjahr damit, das in seiner speziell aufs Handwerk zugeschnittenen Form einmaligen Fortbildungsangebot für Ausbilder und Führungskräfte bundesweit zu bewerben.“ Mit den Erkenntnissen aus der Modellphase aufgepeppt, soll der Kurs dem Bildungsträger der Handwerkerschaft Gebühreneinnahmen verschaffen. Dafür sind dann auch die erst im Verlauf des jetzt beendeten Lehrgangs komplett ausgewerteten Ergebnisse einer Befragung unter Auszubildenden, Lehrausbildern und Firmenchefs von 32 Handwerksbetrieben in den Kurs mit eingearbeitet, wie Julia Riese verspricht. Demnach könne den Kursteilnehmern künftig verbindlich vermittelt werden, dass sich Auszubildende im Betrieb ihrer Wahl vor allem mit Respekt behandelt fühlen wolle. Mit den Ergebnissen aus der Studie können die Kursanbieter zudem das Vorurteil entkräften, die jungen Leute heute wollten einfach nichts lernen. Julia Riese und Kursbegleiterin Kathleen Jäntsch haben aus den Antworten der Azubis herausgelesen, das diese das Wissen nur kompetent vermittelt bekommen wollen. Selbst für konstruktive Kritik zeigten sie sich offen, erklärten die befragten Jugendlichen. Darüber hinaus fließe, so Julie Riese in das verbesserte Kurskonzept auch das Feedback mit ein, dass die Teilnehmer des Premierenkurses in den kommenden Monaten liefern sollen, wenn sie das neu Erlernte in der Praxis in ihren Betrieben anwenden. Offiziell endet der Modell-Lehrgang erst Ende März.