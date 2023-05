Ausflugstipps zu Himmelfahrt im Kyffhäuserkreis

Der Klosterverein Dietenborn begrüßt zu Himmelfahrt viele Gäste. Bei Musik und gutem Essen wird bis in den Nachmittag hinein gefeiert.

Kyffhäuserkreis. Schloss, Burg und Klostergüter öffnen am Donnerstag ihre Tore für Besucher. An vielen Orten wird für Männertagsausflügler Musik gespielt.

Der Landkreis hat zum bundesweiten Feiertag für jeden etwas passendes zu bieten. Hier eine Übersicht.

Feritagsblues am Kuhstall in Friedrichsrode

Am Kuhstall werden alle Bluesfreunde und Himmelfahrtsausflügler zum beliebten Himmelfahrtsblues im Künstlerdorf Friedrichsrode wieder auf ihre Kosten kommen. Von 11 bis 17 Uhr läuft das Openair-Festival. Zu Gast sind in diesem Jahr die Andreas Dielmann Band aus Kassel und die Walter Mitty Bluesband aus Nordhausen.

Führung bis in den Schlosskeller des Regionalmuseums

Eine Führung durch Schloss und Museum, einschließlich des Schlosskellers, gibt es zu Himmelfahrt, am Donnerstag im Regionalmuseum Bad Frankenhausen. Um 10.00 Uhr beginnt die Führung durch Schloss Frankenhausen. Interessierte sollten für den Rundgang etwa eineinhalb Stunden einplanen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Treffpunkt ist das Eingangsfoyer im Schloss.

Männertagsspezial an dem Ochsenstall

Gute Unterhaltung verspricht das Männertagsspezial auf dem Klostergut Mönchpfiffel. Das Schalmeienorchester Mönchpfiffel-Nikolausrieth spielt auf. Ab 10 Uhr geht es los. Für Speis und Trank am Ochsenstall auf dem Klostergut ist gesorgt.

Der Verein Klostergut Bonnrode veranstaltet Himmelfahrt eine Feier im Klostergarten. Foto: Andrea Hellmann / Archiv

Party mit Bier und Gegrilltem auf dem Burghof

Eine Himmelfahrtsparty auf dem Burghof am Kyffhäuser gibt es am Donnerstag mit Bier vom Fass, Gegrilltem und Live-Musik ab 11 Uhr.

Udersleben Flugplatz heißt alleBesucher willkommen

Die Mittglieder des Aeroclubs Hans Grade in Udersleben empfangen zu Himmelfahrt Fluggäste und Wandergäste auf dem Flugplatz.

Musik mit Süßigkeiten und Herzhaften im Kloster

In Dietenborn erwartet der Klosterverein um Danilo Sickel alle Ausfluglustigen auf dem Klostergelände rund um den Bonifatiusbrunnen. Es wird nicht nur Musik gespielt. Für alle Besucher zu Fuß, auf dem Rad oder mit dem Auto gibt es eine große Auswahl an Süßem und Herzhaften, die von den Klosterfreunden zubereitet wurden.

Burg öffnet Tore und informiert über Baufortschritte

Traditionell wird die Burg Straußberg wieder zu Himmelfahrt für Besucher öffnen. Zu diesem Anlass wird über Baufortschritte informiert. Von 10 bis 17 Uhr sind Besucher willkommen. Die Burgfrauen haben Kuchen gebacken.

Ausflug nach Bonnrode zum herausgeputzten Kloster

Der Frühjahrsputz auf dem Klostergut ist rechtzeitig zum Himmelfahrtstag abgeschlossen und so öffnet frisch herausgeputzt das Klostergut Bonnrode am Donnerstag seine Pforten für alle interessierten Gäste. Für die passende musikalische Unterhaltung sorgt ein DJ. Stärken können sich die Besucher nach der Wanderung durch Feld und Flur bis zum Klostergut mit Herzhaftem aus dem Backofen, vom Grill und aus der Gulschkanone. Für die neue Saison wurden die Weiden verschnitten, der Teichbereich aufgeräumt, Holzoberflächen gepflegt und die Stromanlage in Stand gehalten.