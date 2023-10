Ausgleich fürs verkürzte Frühjahr

Kerstin Fischer rechnet mit dem Wetter ab

Wer ein vorbildlicher Arbeiter ist, der hängt die Zeit hinten dran, die er zu spät gekommen ist. Schließlich muss man am Ende auf seine bezahlten Stunden kommen. Oder nicht?

An dieser Stelle hat inzwischen ein Umdenken eingesetzt. Nicht mehr pure Anwesenheit macht eine gute Arbeitskraft aus, sondern was am Ende des Tages dabei rauskommt. Und da sind nicht immer jene die Produktivsten, die morgens die Ersten und abends die Letzten sind. Im Gegenteil.

Bei unserem ehrenwerten Wetter scheinen in diesem Jahr erfreulicherweise noch die alten Maßstäbe zu gelten. Anfang Oktober und wir können uns immer noch über sonnige Tage freuen und in kurzen Ärmeln herumlaufen. Das war schon oft anders. Da haben wir bereits im September mit den Zähnen klappernd die Heizung angedreht.

Dafür brauchten wir allerdings dieses Jahr noch im April zusätzliche Wärme, um uns wohlzufühlen, weil der Frühling einfach nicht in die Puschen kommen wollte. Das haben wir nicht vergessen und darum soll uns jeder Tag recht sein, der uns goldenes Herbstwetter beschert.

Schönes Wochenende!