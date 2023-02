Ausschuss berät in Sondershausen über Haushalt

Kyffhäuserkreis. Jugendhilfegremium des Kyffhäuserkreises tagt in Sondershausen.

Über die Mittel für die Jugendarbeit und die Unterstützung Jugendlicher in schwierigen Situationen berät der Jugendhilfeausschuss vom Kreistag des Kyffhäuserkreises in seiner Sitzung am Donnerstag. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Veranstaltung, die um 15 Uhr im Sitzungssaal (Kantine) des Landratsamtes in Sondershausen beginnt, steht unter anderem die Vorberatung zum Haushaltsplan des Kyffhäuserkreises für das Jahr 2023.