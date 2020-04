Sondershausen. Die Corona-Pandemie und das Kyffhäuserareal sind Themen in der Kreisausschusssitzung am 28. April.

Ausschuss tagt zu Kyffhäuser

Über den aktuellen Stand der Corona-Pandemie wird am Dienstag, 28. April, im Kreisausschuss informiert. Um 16 Uhr kommen die Mitglieder in der Kantine des Landratsamtes in Sondershausen zusammen. Auf der Tagesordnung stehen zudem die Entwicklung des Kyffhäuserareals, das Feuerwehrtechnische Zentrum in Artern und die interkommunale Zusammenarbeit beim E-Government.