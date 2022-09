Außergewöhnliche Kristallkammer in Barbarossas Höhle kann besichtigt werden

Treffpunkt für die geologische Führung in der Barbarossahöhle ist am 18. September das Informationszentrum des Geopark Kyffhäuser.

Rottleben. Seit 22 Jahren ist der Teil der Barbarossahöhle für Besucher nicht mehr zugänglich. Sonderführung am 18. September.

Eine besondere Führung wird es anlässlich des Tags des Geotops in der Barbarossahöhle geben. Die Besucher können am Sonntag, 18. September, Teile der Höhle sehen, die normalerweise nicht zum Rundgang gehören. Die Sonderführung im nationalen Geotop Barbarossahöhle widmet sich dem Stein des Jahres 2022, dem Anhydrit/Gips. Dieses Mineral hat nicht nur eine spannende uralte Verwendungsgeschichte, besondere Eigenschaften und eine enorme wirtschaftliche Bedeutung, sondern es besitzt auch eine unfassbar natürliche Schönheit. Genau die kann man in der Barbarossahöhle bestaunen. Bei der Besichtigung wird die Entstehung von Gips im erdgeschichtlichen Abschnitt Zechstein erläutert und der besondere Facettenreichtum dieses Minerals am Beispiel der in der Barbarossahöhle vorhandenen außergewöhnlichen Ausprägungen wie Alabaster, Schlangengips und Gipslappen aufgezeigt. Außerdem können die Gäste die herrlich funkelnden Gipskristalle in der „Kristallkammer“ bewundern, die seit 22 Jahren nicht mehr öffentlich zugänglich ist.

Treffpunkt am Sonntag ist um 10 Uhr am Geo-Informationszentrum an der Barbarossahöhle. Die Tour dauert etwa zwei Stunden.