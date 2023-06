Aussteller für Berufsinfotage in Sondershausen gesucht

Sondershausen. Anmeldung für die 22. Auflage ist ab sofort möglich.

Die Wirtschaftsförderung des Kyffhäuserkreises plant am 11. November eine Berufsorientierungsmesse in der Karl-Günther-Kaserne in Sondershausen. Sie findet im Rahmen der 22. Berufsinfotage des Landkreises statt. Ergänzend dazu solle es in den teilnehmenden Schulen des Kreises auf der Internet-Plattform www.berufeMAP.de/sdh eine virtuelle Berufsmesse mit Videovorträgen an zwei Aktionstagen geben, informierte der Pressesprecher des Landratsamtes, Heinz-Ulrich Thiele. Hierzu könnten sich interessierte Unternehmen und Institutionen aus der Region ab sofort melden. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 9. August.

Die Anmeldung ist möglich unter: www.berufemap.de/sdh-anmeldung