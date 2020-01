Bad Frankenhausen. Die Frankenhäuser Modelleisenbahner stellen am ersten Februarwochenende in Seehausen aus.

Ausstellung für Modelleisenbahner

Der Eisenbahnclub organisiert eine Modellbahnausstellung. Im Bürgerhaus in Seehausen sollen die Miniaturzüge am Wochenende vom 1. und 2. Februar fahren. Die Besucher erwarten Samstag von 10 bis 17 Uhr und Sonntag 10 bis 16 Uhr neben der Ausstellung des Bad Frankenhäuser Clubs auch die Strecken von Gastausstellern und ein Verkauf. Das kündigte der Eisenbahnclub Bad Frankenhausen an.