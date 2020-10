Eine Ausstellung mit 99 Arbeiten, die bei der diesjährigen Jugendkunstbiennale entstanden sind, ist am Dienstag in der Galerie am Schlossberg in Sondershausen eröffnet worden. Insgesamt hatten sich mehr als 350 Kinder und Jugendliche beteiligt. Niclas (7) aus Sondershausen, hier mit seiner Mutter Claudia, war einer der jüngsten Teilnehmer. Die Ausstellung ist bis zum 30. Oktober, montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr sowie dienstags bis freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.