Ausstellung in Wiehes Kirche statt Gottesdienst

Der am 15. November, Sonntag, zum Volkstrauertag geplante Gottesdienst in der St.-Bartholomäus-Kirche in Wiehe fällt aus. „Aufgrund der in den letzten Tagen rasant gestiegenen Infektionszahlen im Bereich der Stadt Roßleben-Wiehe haben wir uns schweren Herzens für die Absage entschieden", sagte Pfarrer Helfried Maas.

Bitter: Es sollte erstmals in 30 Jahren ein gemeinsamer Gottesdienst für alle Gemeinden des Kirchspiels in Wiehe stattfinden. Die Kranzniederlegungen in den Ortsteilen werden nun unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgenommen.

Um trotzdem den Volkstrauertag anlässlich „75 Jahre Kriegsende“ thematisch aufzugreifen, können die Besucher stattdessen zwischen dem 15. und 22. November die kurzfristig organisierte Ausstellung „Kriegstod und Friedensvision. Kriegerdenkmäler im Wandel der Zeit“ in der St.-Bartholomäus-Kirche besuchen, teilte Maas mit. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Kirche zwischen 10 und 16 Uhr zu besichtigten.