Ausstellung über 100 Jahre Thüringen in Sondershausen

Die Galerie am Schlossberg in Sondershausen. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Sondershausen. In der Schlossgalerie in Sondershausen ist ab Montag eine Schau zu sehen, die sich mit der Gründung Thüringens vor 100 Jahren befasst.

Die multimediale Wanderausstellung zur Gründung des Freistaats Thüringen vor 100 Jahren macht ab Montag, 7. September, in der Galerie am Schlossberg Station. Die Ausstellung besteht aus einem Kinokubus, in dem ein Kurzfilm über die Landesgründung läuft. Zudem sind Dokumente, historische Fotos und weitere Exponate zu sehen. Bis 26. September ist die Ausstellung zu erleben. Eröffnet wird sie am Montag, 14 Uhr.